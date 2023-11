Sygdom vælter ned over danskerne: »Der er tale om en epidemisk udvikling«

Der bliver hostet igennem rundt om i Danmark, og det er der en god grund til.

En lang række luftvejsinfektioner bevæger sig nemlig alle i den forkerte retning.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det skriver Politiken.

Antallet af påviste covid-19-tilfælde stiger for syvende uge i træk, og antallet af influenza A-tilfælde blev næsten fordoblet fra uge 44 til 45. Men også en mindre udbredt diagnose spreder sig i øjeblikket som en steppebrand, nemlig kighoste.

»Der er tale om en epidemisk udvikling, hvor vi ser en stigning, der langt overstiger det, vi ellers ville forvente for årstiden,« siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge og afsnitsleder ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, til Politiken.

Kighoste er en smitsom luftvejssygdom forårsaget af bakterien Bordetella pertussis. Den viser sig typisk ved langvarig hoste, der kan vare op til tre måneder, hvæsende vejrtrækning og kraftige hosteanfald, især hos spædbørn og små børn.

»Der er lige nu en stærkt forhøjet forekomst af kighoste, og der er endnu ikke tegn på, at epidemien er ved at aftage. Det samlede antal for oktober måned var på 1.131 tilfælde, og for uge 44 alene var der flere end 340 tilfælde,« skriver SSI på sin hjemmeside.