Alle advarede hende. Men den forelskede stjerne lyttede ikke. Det kom hun til at fortryde.

Det vakte lige dele fryd og forargelse, da »uartige« Birgitte Reimer sang om den danske konges lillebror i revyvisen »En gang til for Prins Knud«. Omkvædet skulle gå over i det danske sprog som et udtryk, der bliver brugt om noget, der må gentages, når nogen er lidt sene i optrækket. Cirkusrevyen, 1959. Fold sammen

