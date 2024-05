Virksomheder Abonnement

Mads Faurholts ulovlige spammails blev kaldt »en beklagelig fejl«. Nu fortæller hans tidligere ansatte en helt anden historie

Det blev udlagt som en hændelig fejl, da serieiværksætteren Mads Faurholt blev afsløret i at sende mails med ulovlig markedsføring for sin konference Presidents Summit. Tidligere ansatte fortæller dog, at Mads Faurholt har brugt den ulovlige praksis i årevis, og at det er sket i »tusindvis« af tilfælde. Det afvises dog af Presidents Summit.