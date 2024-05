Kunst Abonnement

Holger Dahl: Det er gribende og smukt. Men det minder mig om vores tids store tragedie

Ny udstilling om islamisk kalligrafi sender nærmest Holger Dahl i himlen. Her er ingen digitale narrestreger eller andre forsøg på højtlæsning for jordegern. Her er bare genstandene selv. Det er så rigeligt, mener Holger Dahl, der kun ser én trist ting ved udstillingen.