Han var Navalnyjs højre hånd, og han ved, hvorfor han skulle dø. Nu frygter han, at Putins plan lykkes

Leonid Volkov hader at sige det. Putin havde to mål med at dræbe oppositionslederen Aleksej Navalnyj, siger hans tidligere stabschef i interview med Berlingske. Og han er bange for, at Putin ender med at opnå dem begge.