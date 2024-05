Han er zionist – og det bliver set som »en stor fed overlagt fuckfinger til palæstinenserne«

Over hele verden kræver antizionister et opgør med den israelske stat. I den propalæstinensiske teltlejr på Københavns Universitet har dansk-israelske Jonatan Mizrahi-Werner oplevet, hvordan unuancerede demonstranter »bokser med højreekstreme« politikere. Som erklæret zionist ser han den israelske stat som absolut nødvendig for jødisk liv og sikkerhed. Fold sammen

