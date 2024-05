Politik Abonnement

Vilde målinger rammer dansk politik – og deres magt er stor: »Det er enormt skadeligt«

Meningsmålingerne udvikler sig så voldsomt, at eksperterne må gnide sig i øjnene – og det har stor betydning for dansk politik. Målingerne er nemlig magtfulde i sig selv, mener en forsker. En partileder fortæller om tvivl på sig selv og risikoen for panik – og en tidligere toprådgiver i Statsministeriet taler om usunde følelser og en permanent stressfaktor.