Samfund Abonnement

Video afslører: Socialdemokratisk topminister deltog i vælgermøde for partikammerat med koranrecitationer og bøn. »Klar kønsopdeling,« siger ekspert

Et vælgermøde for en socialdemokratisk lokalpolitiker vækker opsigt, da mødet indledes med koranrecitationer og muslimsk bøn fra en imam. På mødet deltager den socialdemokratiske topfigur Morten Bødskov, der også holder tale for sin »gode ven«.