Sydafrika – det tabte regnbueparadis går til valg

Det er lang tid siden, at Sydafrika var et lysende håb om en bedre fremtid for alle. Mange års tilbagegang har givet stigende desperation. I næste uge går landet til valg i det, der kan blive det mest afgørende siden demokratiets indførelse. Sydafrika balancerer på kanten af den økonomiske afgrund.