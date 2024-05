Samfund Abonnement

»Det kan invalidere folk«. Klumper i sorte tatoveringer kan angribe lunger og øjne

600.000 danskere har en tatovering, og de sorte er de mest udbredte. Nu viser det sig, at den farve kan give risiko for skader på flere organer. Det får nu førende ekspert til at hejse et advarselsflag.