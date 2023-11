Virksomheder Abonnement

Joe & The Juice udvider enormt i Mellemøsten: »Vi gør en kæmpe forskel«

Den danske juicekæde Joe & The Juice satser nu på en massiv udvidelse i lande som Saudi-Arabien og Qatar, som fordømmes vidt og bredt for brud på menneskerettighederne og dårlige arbejdsforhold. Topchef Thomas Nørøxe tror på, at man kan skabe en reel forandring.