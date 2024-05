Kultur Abonnement

Anna Lin er forelsket i New York. Men især i sig selv

Hvis man forventer at høre en podcast om solorejser og blive klogere på, hvordan man bedst rejser ud i verden alene, skal man ikke lytte til DRs nye podcast »SOLO med Anna Lin«. Podcasten tegner i stedet et sporadisk billede af et pulserende New York – med Anna Lin i evigt hovedfokus.