Garvet topøkonom har aldrig set det før: Dansk økonomi er på doping

Milliarderne vælter ind i statskassen, og selv politikerne har svært ved at forstå, hvad der sker. De har i hvert fald ikke været i stand til at forudse det. Tidligere overvismand Michael Svarer forstår det. Og advarer om, at politikerne heller ikke vil være i stand til at forudse, hvis milliarderne forsvinder igen.