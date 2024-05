Skærm Abonnement

»Det kan blive opfattet som en overfladiskhed«: Helle Thorning-Schmidt er nyt ansigt for amerikansk kosmetikmærke

Som politiker blev hun kritiseret for sit udseende, sit hår og sine tasker. Først nu er Helle Thorning ligeglad og tør reklamere for et amerikansk kosmetikprodukt. Men brandingekspert ser store faldgruber for den tidligere toppolitiker.