Ny formand taler om »kaos« i JP/Politikens Hus. Samtidig peger den ene magtfulde ejerfond på skurken i den anden: »Det er sådan set åbenlyst«

Der har været alt for meget ballade i Danmarks største private mediehus, JP/Politikens Hus, siger den nye formand i et interview, der mest af alt virker som et opgør med fortiden. Samtidig peger næstformanden i den ene ejerfond på den anden ejerfond som årsagen til de mange problemer.