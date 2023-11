Virksomheder Abonnement

Kritik af projekt i Saudi-Arabien kom bag på DSV-ledelsen. Men de har sikret sig en udvej

DSV har mødt hård kritik for deres milliardinvestering i Saudi-Arabien. På et hasteindkaldt møde har ledelsen forklaret, at reaktionen er kommet bag på dem. Alligevel har man sikret sig en økonomisk redning, hvis det går galt.