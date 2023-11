Samfund Abonnement

Derfor tabte Samsam første runde: »Det skriger til himlen, at han var agent«

Djævlen gemmer sig i detaljerne. Under en retssag, der umiddelbart handlede om et påstået justitsmord over for efterretningstjenesternes ret til hemmeligheder, fik Kammeradvokaten diskret sået nogle frø, der førte til Samsams nederlag i Østre Landsret.