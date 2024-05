Politik Abonnement

Tidligere toprådgiver om markant udvikling i målingerne: »Det er fuldstændig ekstremt, hvad der foregår lige nu«

Han var betroet rådgiver for daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt, da Socialdemokratiets opbakning styrtede mod jorden. Nu fortæller Thomas Juul Dam om følelsen af at blive ramt af et godstog, når dårlige målinger vælter ind – og om den markante udvikling, der lige nu finder sted i dansk politik.