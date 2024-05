Synspunkter Abonnement

Karen West: Fri mig fra din belæring om, hvad en rigtig kvinde er, Rasmus Munch Søndergaard

Lad os nu i fællesskab arbejde for, at kvinder og mænd supplerer hinanden, giver frihed til hinanden, så vi kan vokse og udvikle fælles og egne kompetencer, men med respekt for hinandens kønsegenskaber.