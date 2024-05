Internationalt Abonnement

Tænkte du også på Putin, da Novo brændte? Så er du måske et offer for den grå krig

Myndigheder over hele Europa advarer om faren for russisk sabotage. I Storbritannien, Tyskland og Polen er det allerede sket. Men hvis vi lader frygten slå rod, hjælper vi ikke os selv. Heller ikke når Danmarks mest værdifulde virksomhed brænder to gange på en uge.