Politikers søn blev udsat for vold: Maria Durhuus fortæller, at hun blev opfordret til at trække politianmeldelse tilbage af hensyn til statsborgerskab

Maria Durhuus’ søn brækkede næsen, da han blev udsat for vold i et frikvarter. Hun fortæller nu, oven på flere ugers debat om integration og danske værdier, om et kulturskred, hun mener at kunne se. Et skred, der betyder, at der nogle steder bliver taget ekstraordinære hensyn på grund af etnicitet.