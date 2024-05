Kommentar Abonnement

Kina og Ruslands skrøbelige broderskab

Vladimir Putins nylige statsbesøg i Beijing – hans første udlandsrejse, siden han blev indsat til en femte periode – var praktisk talt et spejlbillede af Mao Zedongs besøg i Moskva for 75 år siden, da Stalin så ned på sin gæst. Der er ringe grund til at tro, at det bilaterale forhold vil vise sig mere robust denne gang.