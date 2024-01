Politik Abonnement

Han vil egentlig ikke blande sig, men Venstre-ordfører har et vigtigt budskab efter massiv kritik af grønt regnestykke

Efter to forskere har rettet en opsigtsvækkende kritik af vismændenes konklusioner om danskernes kødforbrug, understreger Venstre-ordfører vigtigheden af, at den kommende CO₂-afgift hviler på et gennemarbejdet grundlag.