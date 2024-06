Internationalt Abonnement

Her fra stranden kommer et menneskeligt og politisk eksperiment til at udspille sig. Og hele Europa følger med

Hele Europa følger med, når Italien vil samle migranter op i Middelhavet og fragte dem direkte ind bag en indhegning i Albanien. Det bliver svimlende dyrt, men det er mindre vigtigt, for hele formålet er at sende et politisk budskab til resten af Europa, siger italienerne. Berlingske besøger Albanien for at undersøge, om Italiens planer bliver fremtidens svar på at holde migranterne ude.