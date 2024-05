Samfund Abonnement

I årtier har to lyssky loger optaget elever fra Herlufsholm med ydmygende ritualer. Nu tager forstanderen et hårdt opgør med dem

Herlufsholm vil indføre nultolerance over for to navngivne loger, som skolens tidligere ledelse også har haft kendskab til. Skolens bestyrelsesformand forventer et modpres fra nogle gamle elever.