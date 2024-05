Politik Abonnement

Folkemødet opfordrer til at invitere afbrydende demonstranter op på scenen: »Personligt synes jeg jo, at de har en meget, meget ædel sag«

Hvis arrangementer på Folkemødet bliver afbrudt af protester, opfordres arrangørerne til at invitere demonstranterne op på scenen og give dem taletid. Direktør for Folkemødet mener, at propalæstinensiske demonstranter har en ædel sag.