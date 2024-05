Virksomheder Abonnement

Markant udvikling i den globale kamp om markedet for kunstig intelligens: Saudisk fond investerer i kinesisk konkurrent til OpenAI

I Saudi-Arabien har man et stort problem med den amerikanske dominans på det globale marked for kunstig intelligens. Af samme grund foretager statens oliefond nu et større greb i lommen og smider for første gang udenlandsk kapital efter kinesisk bejler.