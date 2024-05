Skærm Abonnement

Kommentar: Jeg har set TV 2s chok-doku. Midt i det pilrådne har jeg opdaget et lyspunkt

På Amiras kontor er der hverken grim racisme, berøringsangst eller identitetspolitik. Her er et sammenhold af den anden verden, som understøttes af en total enighed om den fælles fjende, nemlig resten af det samfund, som vi andre forsøger at holde kørende, skriver Kristian Lindberg i denne kommentar.