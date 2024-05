Politik Abonnement

Politikere raser over e-mail fra Folkemødet: »Det er en fuldstændig vanvittig tilgang at have«

Folkemødets opfordring om at overveje at invitere afbrydende demonstranter op på scenen og give dem taletid får flere politikere op i det røde felt. Folkemødets direktør siger, at forslaget er til for at sikre de demokratiske rammer og værne om ytringsfriheden.