Internationalt Abonnement

Livet i et amerikansk fængsel er »et absolut helvede« for pædofil dansk musikproducer. Men der er også et lyspunkt, siger han

Livet i et amerikansk fængsel er »et absolut helvede« for pædofil dansk musikproducer, men der er også et lyspunkt ved hans anholdelse, skriver han i et usædvanligt brev til dommeren i sagen.