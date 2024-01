Politik Abonnement

På direkte tv gik to topministre til angreb på udskældt oliemilliardær. Nu advares de mod at holde befolkningen for nar

Adskillige af regeringens mest fremtrædende ministre har ført an i den massive kritik mod Nordic Waste-milliardær Torben Østergaard-Nielsen og varslet handling. Men nu møder regeringen hård kritik for ikke at gøre alvor af sine udmeldinger. Justitsministeren kan ikke svare på, om det er forkert, at Nordic Waste-ejeren kan undgå at betale regningen.