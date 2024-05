Politik Abonnement

Mohammad Rona kom selv til Danmark som flygtning, nu undsiger han sine regeringsfæller: »Har jeg overhovedet lov til at være her?«

Mohammad Rona er udlændinge- og integrationsordfører for Moderaterne, og han går nu fuldtonet ind i debatten om »herskerattitude« og »værdimæssig assimilering«. For selvom han kalder det »fair«, at hans regeringsfæller vil markere sig, får deres udmelding og forslag langtfra opbakning fra Moderaterne.