Margrethe Vestager advarer mod afhængighed af Kina: »Vi har været lige grådige nok«

I ti år har hun siddet i konkurrencepolitikkens centrum i Bruxelles. Nu forklarer Margrethe Vestager i et interview med Berlingske, hvad hun ser som værende de største udfordringer i Europas kamp for fortsat at være relevant på den internationale scene.