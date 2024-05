Synspunkter Abonnement

Vi regeres af en politisk kaste af teknokratiske toppolitikere, der ikke kunne drømme om at indrømme deres fatale fejlanalyse af vores sikkerhed

Hvis vi havde været ledet af mennesker, der ville se realiteterne i øjnene for otte år siden, så kunne Danmark i dag i langt højere grad have været en kraft for sikkerhed og stabilitet i vores region.