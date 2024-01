Politik Abonnement

Advarslerne stod i kø, mens et jordskred krøb frem syd for Randers. Jens Schou Andersen er rasende over, at ingen lyttede

En lokal miljøkatastrofe med en rigmand i kulissen har fået offentligheden til at pege fingre og sågar aktiveret statsministeren. Men det viser sig, at kommunen aktivt har ført tilsyn med Nordic Wastes drift, mens jordskreddet var undervejs – og ifølge en fremtrædende revisor er det alt for tidligt at placere et ansvar.