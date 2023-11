Kultur Abonnement

Isam B vil ikke kalde Hamas for terrorister – men hans sang i Højskolesangbogen består: »Vi er ikke politispioner«

Sangeren Isam B fik som den første muslim i Danmark en sang optaget i Højskolesangbogen. Kritisabelt, mener flere, efter at han har nægtet at kalde Hamas for terrorister. Men pladsen i sangbogen er foreløbig »uangribelig«.