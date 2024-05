Gastronomi Abonnement

Søren Frank: Dette måltid var så dyrt, at det burde udløse mindst fem stjerner. Det kom aldrig i nærheden

Godt gemt mikrorestaurant nævnes jævnligt som en af verdens bedste italienere uden for moderlandet. For Søren Frank var aftenen her dog ikke mindst skuffende. Den var også tæt på at ende ved pølsevognen.