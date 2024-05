Internationalt Abonnement

Hun vågnede til en mystisk besked. Da hun åbnede den, fik hun et chok: »Ingen skal tro, at jeg nogensinde har sagt disse forfærdelige ting«

Hun har aldrig talt kinesisk, og hun kunne aldrig drømme om at rose Rusland. Alligevel flyder kinesiske sociale medier over med videoer, hvor hun gør begge dele. 21-årige Olga Loiek er ukrainer og er blevet ansigtet på et skræmmende fænomen, der udnytter af vestlige kvinder på nettet i Kina.