Politik Abonnement

Hærens knytnæve skal gøres klar til kamp – og panser for syv milliarder er nu på bordet

Analyse: I eftermiddag forventes Forsvarsudvalget at drøfte et regeringsoplæg om indkøb af mere end 100 kampvogne »light« – såkaldte infanterikampkøretøjer – til 1. brigade. Det svenskproducerede panser er et væsentligt element i at overbevise NATO om, at Danmark langt om længe vil leve op til vores løfter om oprustning.