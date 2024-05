Samfund Abonnement

Nyt studie gør op med myte om tunge løft: »Mange med rygsmerter ville få ondt i ryggen alligevel«

Rygsmerter stammer ikke nødvendigvis fra forkerte løft på arbejdspladsen, viser nyt studie. Forsker bag studiet mener, at vi bør få et »helt nyt fokus«, når det gælder regler for løft på landets arbejdspladser.