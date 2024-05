Virksomheder Abonnement

Efter tre bøder trak suspenderet advokat vagthund i retten. Nu er dommen faldet

Eduardo Vistisen fik tre bøder og lagde sag an mod advokatstandens vagthund, efter at hans advokatkompagnon afbrød samarbejdet. Men Vistisen, der for nylig er taget under konkursbehandling og har mistet sin titel som advokat, mødte ikke op til sin egen retssag.