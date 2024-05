Politik Abonnement

Mads Sebbelov gav sin 15-årige datter et løfte, inden hun døde. I dag kom forløsningen i Folketingssalen

Torsdag vedtog et flertal i Folketinget et beslutningsforslag om en ny samtykkemodel for organdonation i Danmark. Dagen markerer enden på et årelangt arbejde fra hovedbestyrelsesmedlem i Moderaterne Mads Sebbelov, der selv har haft organdonation helt inde på livet. Berlingske fulgte ham, da spændingen skulle forløses.