Det er blevet helt normalt at bruge automatvåben i den store bandekrig i Sverige. Ofte er det helt unge drenge, der står for angrebene - bestilt af bagmændene. Svensk politi har udpeget "Den kurdiske ræv", der hedder Rawa Majid, som den helt store aktør bag de seneste års mange skuddrab i landet. Han beskyldes for at være en af Sveriges største narkopushere.

