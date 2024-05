Eksistens Abonnement

Bliver du nemt vred? Så drop at slå i puden eller »rase« ud. Her er, hvad du i stedet skal gøre

Det er en udbredt opfattelse, at man kan slippe af med vrede ved at »rase ud«. Men nu viser nyt metastudie, at det ikke virker. Det er noget helt andet, der skal til.