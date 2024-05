Kommentar Abonnement

Da jeg fejlede totalt, gik noget vigtigt op for mig – folk ser mest sig selv

Det er ikke sjovt at konstatere, at alle årets talenter i princippet kunne være ens børn. Heldigvis så jagter talenterne kompromisløst alle veje til at blive skarpere og dygtigere. Det sidste og sjette råd fra en 30 år lang karriere vokser ud af en gammel amerikansk filmklassiker fra 1978.