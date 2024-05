TV 2 vil lempe grænse på 800 mennesker til foreningers EM-fester

Det bliver ikke muligt for barer og pubber at vise EM i herrefodbold til sommer for mange hundrede mennesker som her på Østerbro i København i 2021. TV 2, som har købt rettighederne, har sat en maksimumgrænse på 200 personer for kommercielle arrangementer. Men ser med "milde øjne" på ansøgninger om ikke-kommercielle arrangementer. Fold sammen

