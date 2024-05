Business Abonnement

Ulrik Bie: Margrethe Vestager taler om »livskvalitet«, mens Kina stjæler den

USAs præsident Biden taler pænt og med mådehold. Men handelskrigen med Kina er nu kommet op i et højere gear. Dermed er den europæiske hovedpine vokset tilsvarende. For hvor skal de kinesiske fabrikker ellers sælge deres produkter? Europa prøver fortsat at stikke hovedet i busken.