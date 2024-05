Politik Abonnement

Palæstina vil fylde i valgkampen: Ungdommen har fået sin Vietnamkrig

Valgkampen har fået et kontroversielt tema, som deler befolkningen midt over. Efter at Norge og andre europæiske lande onsdag besluttede at anerkende Palæstina, vil presset fra især yngre vælgere for at gøre det samme vokse. Regeringen er klemt mellem Inger Støjberg på den ene side og venstrefløjen på den anden.