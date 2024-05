Arbejdsliv Abonnement

Liberale advarer efter nye beregninger: »Borgere er ikke sat i verden for at være produktionsenheder«

Arbejdsgiverforening har beregnet, hvad en usund livsstil koster i sygefravær. Men tving nu ikke folk at kvitte cigaretterne eller snøre løbeskoene for at øge arbejdsudbuddet, advarer CEPOS.