Arbejdsliv Abonnement

Psykologens fem råd til at styre fri af sløjt gruppearbejde

Som psykolog, forfatter for foredragsholder holder Henrik Tingleff af at fokusere på den sociale mekanisme, der gør, at mennesket har det med at dovne, når det bliver sat til at arbejde i grupper. Han har dog også et par tips til at modvirke det.